Цирульникова (Шишкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирульникова (Шишкина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Малышево, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

21.12.1929

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1929

Отец: Цирульников Василий Михайлович

Мать: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
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