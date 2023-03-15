Недвига Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недвига Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1949

Дочь: Комкова Нина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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