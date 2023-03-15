Недвига Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Комкова Нина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности