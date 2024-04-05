Ostrowski Marcin
Место рожденияKlukowo/Brok
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Ostrowski Idzi
Klukowo/Brok
Бракосочетание
15.01.1843
Жена: Ostrowska (Elert) Józefa
Brok akt 3/1843
Рождение ребёнка
27.11.1843
Дочь: (Ostrowska) Wiktoria
Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa
Bojany/Brok akt 161/1843
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Podolak (Ostrowska) Marianna
Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa
Bojany/Brok akt 19/1847
Рождение ребёнка
15.09.1849
Дочь: (Ostrowska) Marcjanna
Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa
Przewóz/Brok akt 160/1849
Рождение ребёнка
25.04.1852
Сын: Ostrowski Józef
Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa
Długosiodło akt 56/1852
Смерть
Неизвестно