Ostrowski Marcin Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowski Marcin

Место рождения

Klukowo/Brok

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Ostrowski Idzi

Мать: Ostrowska (Wardzińska) Marianna

Klukowo/Brok
Бракосочетание
15.01.1843

Жена: Ostrowska (Elert) Józefa

Brok akt 3/1843
Рождение ребёнка
27.11.1843

Дочь: (Ostrowska) Wiktoria

Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa

Bojany/Brok akt 161/1843
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Podolak (Ostrowska) Marianna

Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa

Bojany/Brok akt 19/1847
Рождение ребёнка
15.09.1849

Дочь: (Ostrowska) Marcjanna

Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa

Przewóz/Brok akt 160/1849
Рождение ребёнка
25.04.1852

Сын: Ostrowski Józef

Мать ребёнка: Ostrowska (Elert) Józefa

Długosiodło akt 56/1852
Смерть
Неизвестно

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