(Супрунова) Лукия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрунов Андрей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Супрунова) Анастасия
Отец ребёнка: Супрунов Андрей
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Супрунов Петр
Отец ребёнка: Супрунов Андрей
Смерть
Неизвестно