(Супрунова) Лукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Супрунова) Лукия

(Супрунова) Лукия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Андрей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Супрунова) Анастасия

Отец ребёнка: Супрунов Андрей

Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Супрунов Петр

Отец ребёнка: Супрунов Андрей

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.