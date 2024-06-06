Кирпатовский Александр Иосифович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирпатовский Александр Иосифович

Место рождения

Лютенька, Полтавська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лютенька, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпатовская (Мартос) Юлия Петровна

Бракосочетание
22.03.1891 ст.

Жена: не указана

Белоусовка, Полтавська область
МК 1891 Белоусовка - брак 22/03/1891 - жених Гадячского уезда Местечка Лютеньки крестьянин Александр Иосифов Кирпатовский, 1м браком 25л, и с. Белоусовки штаб-ротмистра дочь девица Юлия Петрова Мартос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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