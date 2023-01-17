Лунгул (Маковецкая) Агрипина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунгул (Маковецкая) Агрипина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1834

Отец: Маковецкий Максим Иванов

Мать: Маковецкая Мария Корнеева

Бракосочетание
29.01.1855

Муж: Лунгул Алексей Стефанов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
27.08.1855

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лунгул Тихон Алексеев

Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лунгул Герасим Алексеев

Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов

Рождение ребёнка
22.03.1874

Сын: Лунгул Николай Алексеев

Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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