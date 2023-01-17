Лунгул (Маковецкая) Агрипина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1834
Бракосочетание
29.01.1855
Рождение ребёнка
27.08.1855
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
22.03.1874
Отец ребёнка: Лунгул Алексей Стефанов
Смерть
Неизвестно