Папанова Василиса (Васса) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Папанов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Папанов Николай Федотович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Папанов Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Папанов Николай Федотович
Смерть
Неизвестно