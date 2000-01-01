Папанова Василиса (Васса) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова Василиса (Васса) Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Папанов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Папанов Николай Федотович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Папанов Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Папанов Николай Федотович

Смерть
Неизвестно
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