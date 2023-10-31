Герасименко Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
24.05.1872 ст.
Дочь: Герасименко Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Герасименко Моисей Ильич
Место жительства
С 1872 по 1875 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1875
Сын: Герасименко Терентий Моисеевич
Отец ребёнка: Герасименко Моисей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно