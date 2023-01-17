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Соколова Мария Васильевна
Соколова Мария Васильевна
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Место рождения
Хмелевка
, Турлиевская волость, Кологривский уезд
Дата рождения
27.02.1896 ст.
Дата смерти
?.02.1958
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Хмелевка
, Турлиевская волость, Кологривский уезд
Смерть
?.02.1958
Бровино
, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
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