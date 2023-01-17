Соколова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Васильевна

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Место рождения

Хмелевка, Турлиевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

27.02.1896 ст.

Дата смерти

?.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелевка, Турлиевская волость, Кологривский уезд
Смерть
?.02.1958
Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
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