Рябов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1926
Мать ребёнка: Рябова Екатерина
Булатниково, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно