Верняев Виктор Анатольевич 26.09.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верняев Виктор Анатольевич

Место рождения

Украина, Донецк

Дата рождения

26.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1975

Отец: Верняев Анатолий Митрофанович

Мать: Верняева (Нечаева) Мария Петровна

Украина, Донецк
Рождение ребёнка
21.09.2003

Сын: Верняев Андрей Викторович

Мать ребёнка: (Верняева) Екатерина

г.Донецк Украина
Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Верняева) Екатерина

Донецк Украина

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