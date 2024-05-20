Верняев Виктор Анатольевич
Место рожденияУкраина, Донецк
Дата рождения26.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1975
Украина, Донецк
Рождение ребёнка
21.09.2003
Сын: Верняев Андрей Викторович
Мать ребёнка: (Верняева) Екатерина
г.Донецк Украина
Рождение ребёнка
28.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Верняева) Екатерина
Донецк Украина