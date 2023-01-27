(Нестерова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти13.07.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: (Нестерова) Аккилина Павловна
Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович
Рождение ребёнка
11.11.1875
Дочь: (Нестерова) Степанида Павловна
Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович
Рождение ребёнка
04.10.1887
Дочь: Медведева (Нестерова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович
Смерть
13.07.1888