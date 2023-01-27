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(Нестерова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

13.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Павел Антонович

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: (Нестерова) Аккилина Павловна

Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Дочь: (Нестерова) Степанида Павловна

Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1887

Дочь: Медведева (Нестерова) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Нестеров Павел Антонович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
13.07.1888
Громково, Богородский, Московская область

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