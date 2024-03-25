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Русанов Константин Павлович

Место рождения

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980

Отец: Русанов Павел Семёнович

Мать: Русанова Ольга Михайловна

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.03.2006

Сын: Русанов Венедикт Константинович

Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Валентина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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