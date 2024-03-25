Русанов Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения18.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980
Отец: Русанов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
14.03.2006
Сын: Русанов Венедикт Константинович
Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
18.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
15.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно