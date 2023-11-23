Иван Макаров
Место рождениясело Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Дата рождения1773
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Макар Андреев
Мать: Мария Стефанова
Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Никольская Анна Иванова
Мать ребёнка: Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Анисья Андреева
Смерть
1818