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Иван Макаров

Место рождения

село Покровского в Полозове Рыбинского уезда

Дата рождения

1773

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Макар Андреев

Мать: Мария Стефанова

Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Андреева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Никольская Анна Иванова

Мать ребёнка: Анисья Андреева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Андреева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Анисья Андреева

Смерть
1818

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