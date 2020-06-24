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Фунтиков Арсений Андреевич
Фунтиков Арсений Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2020
Пол
Мужской
Отец
Анисимов Андрей "кабан" Яковлевич
1987 г.р.
Мать
Фунтикова Екатирина Олеговна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2020
Отец:
Анисимов Андрей "кабан" Яковлевич
Мать:
Фунтикова Екатирина Олеговна
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