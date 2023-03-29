Мартынюк Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1961
Отец: Мартынюк Ефим
Мать: Белая Любовь
Рождение ребёнка
02.04.1981
Дочь: Бочкарева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Мартынюк Нина Антоновна
Рождение ребёнка
11.02.1985
Дочь: Осадчая Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Мартынюк Нина Антоновна
Рождение ребёнка
05.08.1992
Дочь: Щурова Наталья
Мать ребёнка: Мартынюк Нина Антоновна