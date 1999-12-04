Кряжева (Полякова (Хомякова)) Валентина (Лидия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева (Полякова (Хомякова)) Валентина (Лидия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1929

Дата смерти

04.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Алексей Борисович

Бракосочетание
09.10.1950

Муж: Кряжев Алексей Борисович

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
03.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Алексей Борисович

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Алексей Борисович

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
31.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Алексей Борисович

с. Ростовка, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
п. Молодецкое, Казахстан
Смерть
04.12.1999
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