Кряжева (Полякова (Хомякова)) Валентина (Лидия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1929
Дата смерти04.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1950
Бракосочетание
09.10.1950
Рождение ребёнка
03.02.1951
Рождение ребёнка
12.12.1952
Рождение ребёнка
22.04.1954
Рождение ребёнка
31.05.1966
с. Ростовка, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
п. Молодецкое, Казахстан
Смерть
04.12.1999