Петрова Медведева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1902 и 1903
Дата смерти?.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1928
Сын: Корелин Бронислав Артемьевич
Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович
Рождение ребёнка
23.09.1929
Сын: Корелин Вячеслав Артемьевич
Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович
Смерть
?.02.1936