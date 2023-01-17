Петрова Медведева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Медведева Мария Васильевна

Петрова Медведева Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1902 и 1903

Дата смерти

?.02.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1928

Сын: Корелин Бронислав Артемьевич

Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1929

Сын: Корелин Вячеслав Артемьевич

Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
?.02.1936
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close