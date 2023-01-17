Лебедева Афимья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Афимья Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

20.02.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лебедев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий

Смерть
20.02.1976
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