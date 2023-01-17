Лебедева Афимья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти20.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лебедев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Дмитрий
Смерть
20.02.1976