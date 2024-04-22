Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1753
Сын: И... Семенович
Мать ребёнка: Фотина Григорьевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Фотина Григорьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Катерина Семеновна
Мать ребёнка: Фотина Григорьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мина Семенович
Мать ребёнка: Фотина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотина Григорьевна
Смерть
До 1762