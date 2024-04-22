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Семен Иванович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Иван Осипович

Мать: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: И... Семенович

Мать ребёнка: Фотина Григорьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Фотина Григорьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Катерина Семеновна

Мать ребёнка: Фотина Григорьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Мина Семенович

Мать ребёнка: Фотина Григорьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотина Григорьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1762
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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