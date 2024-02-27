Лихачёв Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Василий Петрович

Лихачёв Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1969

Сын: Лихачёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лихачёва Мария Фроловна

Рождение ребёнка
?.02.1974

Дочь: Шлей Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Лихачёва Мария Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачёва Мария Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачёва Мария Фроловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close