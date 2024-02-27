Лихачёв Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1969
Сын: Лихачёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лихачёва Мария Фроловна
Рождение ребёнка
?.02.1974
Дочь: Шлей Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Лихачёва Мария Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачёва Мария Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачёва Мария Фроловна