Дудиков Вин Наумович Ст. лейтенант, __.__.1925Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 03.11.1953 Медаль «За боевые заслуги»

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