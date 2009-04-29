Дудиков Вил Наумович
Место рожденияг. Улан-Удэ, Бурятия, Russian Federation
Дата рождения19.09.1925
Дата смерти29.04.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1925
г. Улан-Удэ, Бурятия, Russian Federation
Рождение ребёнка
17.07.1955
Дочь: Глейзер Наталья
Мать ребёнка: Дудикова Анна
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудикова Анна
Военная награда
Неизвестно
Дудиков Вин Наумович Ст. лейтенант, __.__.1925Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 03.11.1953 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
29.04.2009
Киев, Украина