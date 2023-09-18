Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузьма Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно