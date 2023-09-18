Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузьма Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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