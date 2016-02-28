Каблучий Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1928
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928
Отец: Каблучий Василий Спиридонович
Мать: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Каблучий Владимир Степанович
Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна
Рождение ребёнка
14.06.1955
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1959
Сын: Каблучий Алексей Степанович
Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строкова Фаина Павловна
Смерть
1998