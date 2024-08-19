Prese Presis (Pinka) Liene
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1865
Дата смерти19.06.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865
Отец: Pinka Pēteris
Мать: Pinka (Gailīte) Marija
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Presis Kārlis
Рождение ребёнка
04.09.1885
Сын: Presis Pēteris
Отец ребёнка: Presis Kārlis
Рождение ребёнка
1887
Сын: Presis Eduards
Отец ребёнка: Presis Kārlis
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Presis Kārlis
Отец ребёнка: Presis Kārlis
Смерть
19.06.1919