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Prese Presis (Pinka) Liene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1865

Дата смерти

19.06.1919

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

1885 г.р.
1887 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865

Отец: Pinka Pēteris

Мать: Pinka (Gailīte) Marija

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Presis Kārlis

Рождение ребёнка
04.09.1885

Сын: Presis Pēteris

Отец ребёнка: Presis Kārlis

Рождение ребёнка
1887

Сын: Presis Eduards

Отец ребёнка: Presis Kārlis

Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Presis Kārlis

Отец ребёнка: Presis Kārlis

Смерть
19.06.1919

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