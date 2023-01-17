Байдиков Кузьма Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1906 год - крестьянин слободы Грушевки Бирюченского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Байдикова Варвара Петровна
Грушевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно