Байдиков Кузьма Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдиков Кузьма Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1906 год - крестьянин слободы Грушевки Бирюченского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Байдиков Климент Кузьмич

Мать ребёнка: Байдикова Варвара Петровна

Грушевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдикова Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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