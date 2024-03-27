(Абдулвалиева) Зядиря
Место рожденияКармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотфулла
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрулла
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно