(Абдулвалиева) Зядиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдулвалиева) Зядиря

Место рождения

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Нигматуллин Абдулвали

Мать: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотфулла

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрулла

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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