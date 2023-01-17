Максим Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1720
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Даниил Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Антон Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евсеевна
Смерть
Неизвестно