Максим Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Евсеевич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Евсей

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Даниил Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Антон Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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