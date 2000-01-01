Махова (Зинцова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махова (Зинцова) Лидия Павловна

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Место рождения

россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинцов Павел Петрович

Мать: Зинцова Елизавета Александровна

россия
Рождение ребёнка
30.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махов Геннадий Трофимович

Поселок им. Тимирязева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Махов Геннадий Трофимович

Россия
Смерть
Неизвестно
Поселок им. Тимирязева
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