Махова (Зинцова) Лидия Павловна
Место рожденияроссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
россия
Рождение ребёнка
30.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махов Геннадий Трофимович
Поселок им. Тимирязева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Махов Геннадий Трофимович
Россия
Смерть
Неизвестно
Поселок им. Тимирязева