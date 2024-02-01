Костенко Филарет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Филарет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Домненко Прасковья Филаретовна

Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Костенко Петр Филаретович

Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Костенко Гана Филаретовна

Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Костенко Яков Филаретович

Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Костенко Матрена Филаретовна

Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Смерть
1912
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