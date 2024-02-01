Костенко Филарет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Домненко Прасковья Филаретовна
Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Костенко Петр Филаретович
Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Костенко Гана Филаретовна
Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Костенко Яков Филаретович
Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Костенко Матрена Филаретовна
Мать ребёнка: Костенко Ефимиия Селиверстовна
Смерть
1912