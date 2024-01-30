Левицкий Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Кивал (Левицкая) Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1961
Дочь: Игумнова (Левицкая) Евгения Геннадьевна
Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1964
Сын: Левицкий Иван Геннадьевич
Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна