Левицкий Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкий Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Кивал (Левицкая) Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1961

Дочь: Игумнова (Левицкая) Евгения Геннадьевна

Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1964

Сын: Левицкий Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна

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