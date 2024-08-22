Иконников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконников Иван

Иконников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

11.04.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Поникаровская (Иконникова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.04.1806
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XT-8RMF?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T85-W943&action=view

Мы используем куки для улучшения работы сайта.