Иконников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти11.04.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Поникаровская (Иконникова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.04.1806
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XT-8RMF?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T85-W943&action=view