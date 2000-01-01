Власова Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Матрона Никифоровна

Власова Матрона Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1928 ст.

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Власов Никифор Власович

Мать: не указана

Смерть
1928 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close