Шаляпин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаляпина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шаляпин Антипий Андреевич

Мать ребёнка: Шаляпина Аксинья Ефимова

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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