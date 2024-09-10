Шаляпин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаляпина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шаляпин Антипий Андреевич
Мать ребёнка: Шаляпина Аксинья Ефимова
Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно