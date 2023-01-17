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(Грязева) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.?.?

Дата смерти

03.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.?

Отец: Грязев Дмитрий Павлович

Мать: Грязева Ольга Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1926

Муж: Трофимович Петр Петрович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Трофимович Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Трофимович Петр Петрович

Образование
Неизвестно
высшее,врач-гинеколог
Крещение
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: титулярный советник Владимир Васильев Беневоленский и дочь сапожковского мещанина, девица Александра Иванова Добронравова | Архангельская церковь
Смерть
03.10.1972
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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