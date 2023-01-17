(Грязева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.?.?
Дата смерти03.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.?
Отец: Грязев Дмитрий Павлович
Мать: Грязева Ольга Ивановна
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
25.12.1928
Сын: Трофимович Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Трофимович Петр Петрович
Образование
Неизвестно
высшее,врач-гинеколог
Крещение
Неизвестно
Восприемники: титулярный советник Владимир Васильев Беневоленский и дочь сапожковского мещанина, девица Александра Иванова Добронравова | Архангельская церковь
Смерть
03.10.1972
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость