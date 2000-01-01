(Двойнишникова) Мария Филипповна
Место рожденияШадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Дата рождения20.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно