(Двойнишникова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Двойнишникова) Мария Филипповна

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Место рождения

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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