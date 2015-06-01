Каримов Зиннур Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Зиннур Исхакович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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