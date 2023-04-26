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(Горматова) Фёкла Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Дмитрий Захарович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Сын: Горматов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: (Горматова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Горматов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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