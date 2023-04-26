(Горматова) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1868
Сын: Горматов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: (Горматова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Горматов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Горматов Дмитрий Захарович
Смерть
Неизвестно