София Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Никифоровна

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Место рождения

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.06.1737

Муж: Герасим Карпович

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1742

Дочь: Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Карпович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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