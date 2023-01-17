София Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1737
Муж: Герасим Карпович
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1742
Дочь: Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Карпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно