Ерёмин Иван Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1913
Дата смерти30.06.1981
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
Отец: Ерёмин Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерёмина Королева Анна Ивановна
Смерть
30.06.1981
Саратовская обл.,Турковский муниципальный район Перевесинское сельское поселенье