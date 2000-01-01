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Ерёмин Иван Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1913

Дата смерти

30.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: Ерёмин Прокофий

Мать: Ерёмина Елизавета Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерёмина Королева Анна Ивановна

Смерть
30.06.1981
Саратовская обл.,Турковский муниципальный район Перевесинское сельское поселенье
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