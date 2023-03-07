Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

03.06.1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Подкорытов Михаил Патрикеев

Мать: Подкорытова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Подкорытов Степан Егоров

Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Подкорытов Василий Егоров

Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Подкорытов Иван Егоров

Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Ульяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
03.06.1838 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
От горячки, 68 лет
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