Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти03.06.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Подкорытов Василий Егоров
Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Подкорытова Ульяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1838 ст.
От горячки, 68 лет