(Кузина Ульянова) Татьяна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1955
Дата смерти03.05.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.2014