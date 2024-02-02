Монахова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонахова Надежда Андреевна

Монахова Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1904

Дата смерти

08.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1927

Сын: Монахов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.08.1929

Дочь: Курилова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.09.1932

Сын: Монахов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.12.1934

Дочь: Селезнева Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Лазарева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1940

Сын: Монахов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.03.1942

Сын: Монахов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.04.1948

Дочь: Копейкина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 30.09.?

Дочь: Рытова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов ? Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Сергей Александрович

Смерть
08.02.1969
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close