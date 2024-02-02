Монахова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1904
Дата смерти08.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
03.12.1927
Сын: Монахов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1929
Дочь: Курилова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1932
Сын: Монахов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
31.12.1934
Дочь: Селезнева Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Лазарева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1940
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1942
Сын: Монахов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1948
Дочь: Копейкина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Около 30.09.?
Дочь: Рытова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов ? Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Монахов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1969