Feldman Gabriel (Gavriil) 13.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Feldman Gabriel (Gavriil)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1918

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918

Отец: Фельдман Эзре

Мать: Zatulsky Sofia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
biologist, PHD
Смерть
1981

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