Feldman Gabriel (Gavriil)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1918
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918
Отец: Фельдман Эзре
Мать: Zatulsky Sofia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
biologist, PHD
Смерть
1981