Зевахин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зевахин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зевахин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Зевахина Фарида Рамзиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зевахин Тимур Алексеевич

Мать ребёнка: Зевахина Фарида Рамзиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зевахина Фарида Рамзиевна

Смерть
Неизвестно

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