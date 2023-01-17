Горбачёв Гурьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Гурьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Горбачёв Ксенофонт Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Горбачёв Самсон Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Горбачёв Алексей Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.02.1911

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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