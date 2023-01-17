Горбачёв Гурьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Горбачёв Ксенофонт Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Горбачёв Алексей Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.02.1911
Жена: не указана
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно