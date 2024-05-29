Елизова Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1893
Дата смерти14.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1893
Отец: Елизов Николай Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Темников Александр
Рождение ребёнка
1914
Сын: Темников Илья Александрович
Отец ребёнка: Темников Александр
Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.02.1917
Дочь: Лобанова (Темникова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Темников Александр
Смерть
14.03.1976