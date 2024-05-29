Елизова Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизова Ксения Николаевна

Елизова Ксения Николаевна

Место рождения

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

06.02.1893

Дата смерти

14.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1893

Отец: Елизов Николай Фёдорович

Мать: не указана

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Александр

Рождение ребёнка
1914

Сын: Темников Илья Александрович

Отец ребёнка: Темников Александр

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.02.1917

Дочь: Лобанова (Темникова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Темников Александр

Смерть
14.03.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.