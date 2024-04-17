Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1787 ст.

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кириллович

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кириллович

Смерть
После 1799
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