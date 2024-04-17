Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
18.02.1787 ст.
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кириллович
Смерть
После 1799