Соловьева Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Параскева Алексеевна

Соловьева Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Соловьев Емельян Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соловьева Евдокия Самсоновна

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соловьева Феодосия Самсоновна

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Соловьева Акилина Самсоновна

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Соловьева Фекла Самсоновна

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.06.1895

Сын: Соловьев Павел Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1897

Сын: Соловьев Феодот Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1897

Сын: Соловьев Алексей Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1898

Сын: Соловьев Зосим Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.11.1900

Сын: Соловьев Михаил Самсонович

Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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