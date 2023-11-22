Соловьева Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Соловьев Емельян Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Соловьева Евдокия Самсоновна
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соловьева Феодосия Самсоновна
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Соловьева Акилина Самсоновна
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Соловьева Фекла Самсоновна
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.06.1895
Сын: Соловьев Павел Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1897
Сын: Соловьев Феодот Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1897
Сын: Соловьев Алексей Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1898
Сын: Соловьев Зосим Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1900
Сын: Соловьев Михаил Самсонович
Отец ребёнка: Соловьев Самсон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно