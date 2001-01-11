Новиков Анатолий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Анатолий Яковлевич

Новиков Анатолий Яковлевич

avatar

Место рождения

село Балаши

Дата рождения

30.11.1929

Дата смерти

11.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1929

Отец: Новиков Яков Лаврентьевич

Мать: Новикова Мария Игнатьевна

село Балаши
Бракосочетание
22.12.1956

Жена: Новикова Валентина Васильевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.10.1958

Дочь: Зотова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1961

Сын: Новиков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1975

Сын: Новиков Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
11.01.2001
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close