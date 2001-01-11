Новиков Анатолий Яковлевич
Место рождениясело Балаши
Дата рождения30.11.1929
Дата смерти11.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1929
село Балаши
Бракосочетание
22.12.1956
Рождение ребёнка
20.10.1958
Дочь: Зотова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1961
Сын: Новиков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1975
Сын: Новиков Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Новикова Валентина Васильевна
Смерть
11.01.2001